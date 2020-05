Vacina contra a Covid-19 "não pode ser um luxo, tem de ser universal", apela Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu hoje, a propósito da Assembleia Mundial da Saúde, que a vacina para a covid-19 "não pode ser um luxo" apenas disponível para algumas pessoas, devendo haver acesso "universal".

"A vacina para o novo coronavírus não pode ser um luxo apenas acessível por um número reduzido de pessoas, mas sim um bem comum e universal", argumenta Ursula von der Leyen, numa declaração publicada em vídeo a propósito da 73.ª Assembleia Mundial da Saúde, que hoje termina e está a decorrer por videoconferência.

Dirigindo-se na mensagem ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, a líder do executivo comunitário vinca que, "em altura de pandemia global, tem de existir cooperação".

"Precisamos de lutar e de combater o novo coronavírus em todos os continentes" e "agora é altura de atuar", apela.

Para isso, Ursula von der Leyen sustenta que são necessários "tratamentos, medicamentos e vacinas e [que] estes têm de ser acessíveis para todos".

"Uma vez desenvolvidos, estes tratamentos e vacinas devem ser distribuídos mundialmente e ser acessíveis para todos", adianta a responsável.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 318.517 pessoas e infetou mais 4.816.040 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Entre esses casos, pelo menos 1.755.700 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 90.369 óbitos em 1.508.957 casos. Pelo menos 283.178 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 34.796 mortes para 246.406 casos, Itália com 32.007 mortes (225.886 casos), França com 28.239 mortes (179.938 casos) e Espanha com 27.709 óbitos (231.606 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.960 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.241 recuperações.

A Europa totalizou 167.668 mortes para 1.919.572 casos, Estados Unidos e Canadá 96.312 mortes (1.587.029 casos), América Latina e Caraíbas 30.604 mortes (547.252 casos), Ásia 12.674 mortes (374.905 casos), Médio Oriente 8.296 mortes (290.672 casos), África 2.835 mortes (88.204 casos) e Oceânia 128 mortes (8.414 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.247 mortes e 29.432 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.231 para 1.247, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 29.209 para 29.432, mais 223, o que representa um aumento de 0,76%.

O número de casos recuperados subiu de 6.430 para 6.431.

