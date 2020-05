Enfermeiro com Covid-19 perdeu 20 kg após 6 semanas de internamento

Um enfermeiro norte-americano partilhou uma fotografia na rede social Instagram como forma de alerta. Mike Schultz tem 43 anos e foi uma das milhares de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Esteve seis semanas internado num hospital de Boston, nos EUA, e durante esse período perdeu 20 quilos.

"Quis mostrar que isto pode acontecer a qualquer pessoa. Não importa se é velho ou novo, se já tem outro tipo de doenças ou não. Isto é algo que pode afetar qualquer um", escreveu na legenda da imagem.

Mike contou ao Buzzfeed News que, no início de março, esteve num festival de música em Miami, com o namorado, e que pelo menos 38 pessoas que estiveram no mesmo evento morreram vítimas da Covid-19.

“Pensei que era jovem o suficiente para que isto não me afetasse e sei que muita gente pensa o mesmo”, afirmou.

A nível global, a pandemia já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.