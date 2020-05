Lisboa e Vale do Tejo. DGS fala em "pequenos surtos em bairros e fábricas"

A Diretora-Geral da Saúde atualizou esta quarta-feira a situação em Lisboa e Vale do Tejo, a que mais preocupa as autoridades com vários surtos em bairros e fábricas e situações distintas.

O número de óbitos em Portugal subiu, de ontem para hoje, de 1.342 para 1.356, mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 31.007 para 31.292, mais 285, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados subiu de 18.096 para 18.349.

Há 510 doentes internados, menos três em relação a ontem. 66 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco face a terça-feira.