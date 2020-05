Pandemia está a matar quase 5 mil pessoas diariamente em todo o mundo

A Rússia continua a ser o país com mais novas infeções diárias, em todo o mundo, e esta quarta- feira, registou 8 mil e 300 novos casos de pneumonia viral. A Índia também conta mais 6 mil infetados. Mas é na América que está o foco da pandemia, obretudo no centro e sul do continente.

A Coreia do Sul, que já tinha levantado a maior parte das medidas de restrição em abril, pondera voltar a impor algumas.

Nos últimos dias têm surgido dezenas de novos casos, sobretudo nas zonas urbanas e onde há maior densidade populacional.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS