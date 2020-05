Polícia Federal investiga fraude no combate à Covid-19 no Brasil

Em plena pandemia do novo coronavírus no Brasil, uma sequência de operações da Polícia Federal denuncia o desvio de dinheiro no combate à Covid-19 e coloca a instituição numa luta política entre o Presidente Bolsonaro e os seus adversários.

O Brasil regista quase 400 mil casos de Covid-19 e 24.746 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de 3.882 óbitos com a Covid-19.