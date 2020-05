Abertura dos centros comerciais de Lisboa e Vale do Tejo pode ser adiada

O Governo pondera adiar a abertura integral dos centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo prevista para segunda-feira.

A informação foi revelada pelo PSD no final da reunião desta quinta-feira no Infarmed. À saída, o Presidente da República garantiu que a evolução da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo não está fora de controlo, mas reconhece que a situação é preocupante.