Infarmed vai proibir o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha anunciado na segunda-feira a suspensão temporária dos ensaios clínicos com hidroxicloroquina para combater a covid-19 por causa de estudos científicos que associam maior mortalidade ao uso daquele medicamento.

Outros países, como França e Itália, já proibiram o uso do fármaco no tratamento da covid-19.

A suspensão da utilização do medicamento tem por base um estudo internacional segundo o qual o fármaco não só se mostrou ineficaz no tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus, como pode aumentar a mortalidade em diabéticos ou doentes cardíacos.

A hidroxicloroquina tem sido aconselhada pelos presidentes dos Estados Unidos, que admitiu tomar mesmo sem estar infetado, e do Brasil.