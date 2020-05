Só na Europa morreram, desde o início de março, mais de 159 mil pessoas do que no mesmo período do ano passado. Os dados alarmantes da Organização Mundial de Saúde revelam o impacto da pandemia no aumento brutal da mortalidade.

A comunidade científica continua concentrada no desenvolvimento de uma vacina que, de acordo com uma das maiores farmacêuticas do mundo, pode chegar já no final de outubro.