Mais testagem a trabalhadores nas zonas dos surtos em Lisboa e Vale do Tejo

Ao contrário do resto do país, na região de Lisboa e Vale do Tejo não vai haver alívio das medidas de restrição.

Vai ser reforçada a vigilância e a testagem a trabalhadores de empresas de trabalho temporário e de empresas de construção civil que operam nas zonas dos surtos identificados.

O primeiro-ministro garante que a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo não está descontrolada, mas admite que merece preocupação.

Veja também: