Covid-19: Casos continuam a aumentar no Brasil, mas já estão a ser levantadas restrições

Os estados e municípios brasileiros começaram a levantar as restrições esta semana, mesmo com os número da pandemia em alta.

A capital do Amazonas, uma das cidades mais atingidas pela pandemia no país, começou a semana com a reabertura de parte do comércio não essencial. Os comerciantes foram orientados a adotarem medidas para evitar o contágio, na cidade que tem uma das uma das maiores taxas de mortalidades por covid-19 no país.

No estado de São Paulo, o governo autorizou a abertura do comércio em cidades do interior, mas a capital permanece em quarentena até o dia 15. No estado do Rio, em cidades como São João do Meriti, as ruas estavam cheias no primeiro dia da retomada das atividades económicas, mas os comerciantes sabem que ainda vai demorar a retomar a normalidade.

