Morre mais de uma pessoa por minuto de Covid-19 no Brasil

O Brasil ultrapassou a Itália, nos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, e tornou-se no terceiro país do mundo com mais mortes pela doença provocada pelo novo coronavírus.

São já mais de 34 mil, as vítimas mortais, entre os brasileiros, que já contabilizam mais de 615 mil infetados.