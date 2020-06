Governo prevê défice de 6,3% do PIB em 2020

Direto

O ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno, apresentou esta terça-feira, juntamente com a sua equipa, da qual faz parte o seu sucessor, João Leão, o orçamento suplementar para 2020, diploma que visa responder à crise económica provocada pela covid-19. Ao que a SIC apurou, o Governo vai pedir a autorização ao Parlamento para gastar mais 14 mil milhões de euros.

Na apresentação do documento, Mário Centeno foi o primeiro a falar e a apresentar o novo cenário macroeconómico recessivo. O ministro das Finanças anunciou que a atividade económica teve uma queda de cerca de 25% e lembrou que, apesar de a pandemia parecer controlada na Europa, a incerteza ainda é muita noutros países do mundo. Por outro lado, Centeno juntou uma nota de "otimismo", ao dizer que a materialização da ajuda europeia não está refletida nestas projeções do Governo.

Segundo essas projeções, vai haver uma forte redução nas exportações, que vão cair mais do que a média da Zona Euro. No entanto, considera que têm chegados sinais positivos do mercado de trabalho, fruto da "rede de proteção do Governo", o lay-off simplificado. Mesmo assim, houve um aumento do desemprego durante março e abril, que tem vindo a reduzir-se de acordo com os números de de maio e junho.

Naquela que deverá ser a sua última intervenção como ministro das Finanças concluiu que a crise será severa, mas também temporária e a retoma depende do sucesso do orçamnento hoje apresentado. A palavra foi passado ao seu sucessor, João Leão, para que destacasse alguns pontos do plano de estabilizaçao previstos.

PIB de 6,3% em 2020

O secretário de Estado do Orçamento e futuro Ministro das Finanças, João Leão, anunciou que o défice previsto pelo Governo para este ano será de 6,3%, devido ao aumento da despesa e diminuição da receita em cerca de 5% devido à pandemia do novo coronavírus.

O governante anunciou, em conferência de imprensa, depois de lhe ser dada a palavra pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que o aumento da despesa será de 4.300 milhões de euros, e a redução da despesa de 4.400 milhões de euros.

O Secretário de Estado destacou ainda um conjunto de três medidas, que vão custar 2 mil milhões de euros, entre elas as modalidades do lay-off simplificado - com um custo de 1.100 milhões de euros adicionais - para ajudar as empresas. O estímulo adicional às empresas para manterem os postos de trabalho vão custar 600 milhões de euros e as políticas ativas de emprego 300 milhões de euros, financiados por fundos europeus.

Em relação às medidas de promoção do invesmento, João Leão anunciou 800 milhões de euros para investimento público, que irão contribuir para estabilizar o emprego. Destacou ainda a medida de crédito fiscal extraordinário ao invesimtento, que considera ser uma medida "muito poderosa", para incentivar as empresas a incentivar investimentos em vez de adiá-los.

500 milhões para reforço do SNS

Foi também hoje anunciado um reforço de 500 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que representa um aumento de 13% face a 2019.

Também foram destinados mil milhões de euros para a proteção de rendimentos das famílias, que prevê medidas como, por exemplo, o pagamento extraordinário do abono de família e a prorrogação do subsídio de desemprego até ao final do ano.

Pode consultar aqui o Orçamento do Estado Suplementar

A conferência de imprensa acontece na sede do ministério, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

O Presidente da República aceitou esta terça-feira a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

