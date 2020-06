O que vai mudar a partir de segunda-feira?

No final da reunião do Conselho de Ministros, António Costa anunciou que foi aprovada a proposta de lei ao Orçamento Suplementar para 2020 - que será divulgado esta terça-feira ao fim da tarde -, "que dá execução financeira a parte do Programa de Estabilização Económica e Social".

Quanto às restrições diferenciadas no país, António Costa revelou que, a partir da próxima segunda-feira, serão eliminadas. Ou seja, na Área Metropolitana de Lisboa, os centros comerciais irão reabrir. Nacionalmente, as regras impostas pela DGS irão manter-se até ao final do mês.

As regras de confinamento terão de ser mantidas devido aos Santos Populares.

O primeiro-ministro espera que a partir do dia 1 de julho, o país passe do estado de calamidade para o estado contingência, sendo que as Regiões do Alentejo e do Algarve podem passar para o " mero estado de alerta", salienta António Costa.