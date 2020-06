Covid-19: Região de Lisboa e Vale do Tejo vai ter gabinete de intervenção

Com mais de 90% dos novos casos de Covid-19 registados no país, a região de Lisboa e Vale do Tejo vai ter um gabinete de intervenção, liderado por um medico de saúde pública.

Só na Grande Lisboa, foram identificados 13 surtos da doença, com 10% dos novos casos concentrados na construção civil, para a qual serão agora definidas orientações.

