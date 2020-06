FIFA permite que jogadores atuem por 3 clubes na mesma temporada

Os futebolistas vão poder jogar em três clubes na mesma temporada, no âmbito das medidas excecionais criadas pela FIFA para responder aos efeitos da pandemia de covid-19, anunciou hoje a entidade.

Esta possibilidade foi implementada para "evitar problemas relativos aos futebolistas desempregados", assinalou a FIFA, num documento que publicou no seu 'site' e que amplia as alterações regulatórias motivadas pelo impacto do novo coronavírus e que tinham definidas no início de abril.

Outra das mudanças prende-se com a flexibilidade para que as federações de cada país planifiquem o seu calendário competitivo, e nos casos em que as temporadas se estendem por duas épocas diferentes, como é o caso de Portugal, podem iniciar o primeiro período de inscrição de jogadores relativamente à próxima época (2020/2021) antes de terminar a atual temporada (2019/2020), desde que cumpram determinadas normas.

A entidade que rege o futebol sublinhou que o objetivo desta medida é, acima de tudo, "dar prioridade a que os clubes terminem a temporada de 2019/2020 com os seus plantéis originais".

Por outro lado, para "mitigar o impacto económico das partes envolvidas em disputas perante a FIFA, no caso das reclamações apresentadas entre 10 de junho e 30 de dezembro de 2020, não será requerido o pagamento antecipado dos processos e não serão aplicadas custas processuais", adiantou.

A FIFA revelou que, desde que tinha publicado em 07 de abril um conjunto de recomendações e diretrizes sobre algumas das matérias regulatórias relativas ao futebol por causa da covid-19, organizou 13 seminários com mais de 350 representantes das federações, das confederações, do Fórum Mundial de Ligas, e da Associação de Clubes Europeus.

Após o debate no grupo de trabalho que ficou encarregue desta matéria, presidido pelo presidente da CONCACAF, o canadiano Vittorio Montagliani, e que contou com representantes das várias entidades acima mencionadas, a FIFA aprovou hoje estas medidas transitórias, que também abrangem os assuntos relacionados com os prazos dos contratos laborais (válidos até ao final da presente temporada) e aos novos contratos (já assinados e que são válidos no início da próxima época).