Lisboa e Vale do Tejo pode estar a começar a viver nova vaga de covid-19

Depois da nona reunião técnica no Infarmed para partilha de informação com partidos, patrões, centrais sindicais e conselheiros de estado, os deputados ficaram com a perceção que a região de Lisboa e Vale do Tejo pode estar a começar a enfrentar uma nova vaga.

No final do encontro desta quarta-feira, o Partido Socialista garantiu que está tudo sob controlo, ao mesmo tempo que o Presidente da República lançou uma mensagem de esperança ao país.

PSD e CDS não poupam críticas à atuação do Governo face ao agravamento da pandemia, lembrando a possibilidade de uma segunda vaga de covid-19.