Covid-19: Festa de jovens num parque de campismo em Grândola na origem de novo surto

Uma festa de jovens no parque de campismo da Galé, em Grândola, terá estado na origem de um surto de infeção por covid-19.

Há já 20 pessoas infetadas, algumas delas do grupo de adolescentes de Setúbal, Lisboa e Pinhal Novo, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, que estiveram juntos a acampar nos feridos de 10 a 14 de junho.

À SIC, a autoridade de saúde de Grândola garantiu que foram rastreados todos os contactos dos infetados, nomeadamente funcionários do parque de campismo que deram negativo ao novo coronavírus.

Mais 3 mortes e 367 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.543 mortes e 40.104 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.540 para 1.543, mais três em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 39.737 para 40.104, mais 367, o que corresponde a um aumento de 0,9%.

Há 429 doentes internados, menos 12 em relação a ontem. 73 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um face a terça-feira.

O número de casos recuperados subiu de 25.829 para 26.083, mais 254.

O que pode explicar o aumento exponencial de casos em Portugal?

O comportamento dos jovens nos últimos dias, mas também a saída de pessoas com mais de 60 anos, em deslocações ditas não essenciais, tanto no início da pandemia como após o desconfinamento, podem explicar o aumento exponencial do número de casos de Covid-19 em Portugal.

Um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que foi agora divulgado, apresenta algumas conclusões, que vão desde a falta de sensibilização dos planos de contingência, aos comportamentos em período de desconfinamento.

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas até hoje, 777 são mulheres e 766 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.033), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (298). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 141 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 18 entre os 40 e os 49 anos, duas entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos. Relativamente ao total de casos de infeção, os dados apontam que 22.540 são mulheres e 17.564 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.720), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.389) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (6.329).

Nas faixas etárias mais jovens, entre os 20 e os 29 anos, registam-se 5.790 casos e, entre os 10 e os 19 anos, 1.569. Nas crianças até aos nove anos verificam-se 1.090 casos, precisam os dados da Direção-Geral da Saúde.