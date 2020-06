MAI confirma reabertura das fronteiras no Espaço Schengen até 1 de julho

As fronteiras entre os membros do Espaço Schengen vão abrir até 1 de julho e as externas à União Europeia terão em conta a situação sanitária.

A confirmação foi dada esta quarta-feira pelo ministro da Administração Interna.

Em relação à possibilidade de o Reino Unido manter a exigência de quarentena a quem chegue de Portugal, Eduardo Cabrita lembra que a situação sanitária cá é muito melhor do que a britânica.