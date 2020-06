"Totalmente falso": Governo português desmente capa do El País

O Governo português veio esta sexta-feira desmentir uma das informações presentes na capa da edição de hoje do jornal El País.

Numa das notícias em destaque na primeira página do diário espanhol, pode ler-se que "Portugal ordenou um novo confinamento da população da Grande Lisboa, 3,1 milhões de pessoas".

Numa nota enviada às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros classifica a informação de "totalmente falsa" e "(...) lamenta profundamente que um jornal com o prestígio e a responsabilidade do El Pais publique uma tal falsidade".

"Pelo contrário, a grande parte da Área Metropolitana de Lisboa (com a exceção de 19 freguesias, das 118 freguesias da AML) passou a uma nova fase de desconfinamento (passou do “estado de calamidade” para o “estado de alerta”)", pode ler-se no texto.