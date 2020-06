Governo admite apertar controlo na Área Metropolitana de Lisboa

A região de Lisboa pode regressar ao dever de recolhimento obrigatório. O jornal Público avança hoje que o Governo admite retomar a medida para evitar a propagação do coronavírus nas freguesias mais afetadas.

O executivo prepara-se também para reforçar a presença da PSP e da GNR, em todo o território e poderá mesmo haver multas para quem organize festas ilegais ou participe em ajuntamentos com mais de 10 pessoas na capital e mais de 20 no resto do país.

Portugal com 6 mortes e 311 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.549 mortes e 40.415 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.543 para 1.549, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 40.104 para 40.415, mais 311, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 436 doentes internados, mais sete em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.083 para 26.382, mais 299.