Covid-19. Número de infetados ultrapassa os 10 milhões

Mais de 10 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus foram notificados em todo o mundo, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).

Segundo dados oficiais divulgados até às 10:30 de hoje e recolhidos pela agência, pelo menos 10.003.942 casos, 498.779 deles mortais, foram registados até hoje em todo o mundo.

Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de Covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infeção, 195.975 mortais.

Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infeções e mais óbitos, contabilizam-se 2.510.323 casos e 125.539 mortes.

O ritmo da pandemia continua a acentuar-se no mundo, com um milhão de novos casos em apenas seis dias.

A AFP adverte que estes números apenas refletem uma parte das contaminações no mundo, dado que muitos países não utilizam testes para campanhas de rastreamento.

1.561 mortes e 41.189 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde anunciou no sábado a existência de 1.561 mortes e 41.189 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de sexta-feira para sábado, de 1.555 para 1.561, mais seis, enquanto o número de infetados aumentou de 40.866 para 41.189, mais 323, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 442 doentes internados, menos 15 em relação ao dia anterior. 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três face a sexta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.633 para 26.864, mais 231.

Polícia teve de intervir para dispersar ajuntamentos no Porto

A polícia foi chamada na última noite, no centro do Porto, a dispersar um ajuntamento de pessoas.

Por volta da meia-noite, a PSP e a Polícia Municipal tiveram de agir no exterior de bares, perto da Reitoria da Universidade do Porto.

Mais de uma centena de pessoas permaneceram no local depois dos bares terem fechado. Algumas faziam-se acompanhar com colunas e nem a chuva as dispersou.

Os proprietários dos bares lamentam os ajuntamentos depois do fecho e culpam as entregas tardias e os vendedores de bebidas ambulantes por contribuirem para esta quebra de regras.

Brasil com quase 40 mil infetados em 24 horas

O Brasil registou 1.109 mortos e 38.693 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 57.070 óbitos e 1.313.667 casos confirmados desde o início da pandemia, anunciou hoje o executivo brasileiro.

Segundo o Ministério da Saúde, a letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, voltou hoje a descer, encontrando-se nos 4,3%, momento em que está ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.799 vítimas mortais com a Covid-19.