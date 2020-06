Coronavírus na América Latina. Brasil tem mais de metade dos infetados

O Brasil tem mais de metade dos casos registados até esta semana na América Latina. Os países que já enfrentavam uma estagnação económica, enfrentam agora o desafio de preservar postos de trabalho e salvar vidas.

Desde o registo do primeiro caso do novo coronavírus no país, no mês de março, os brasileiros já perderam 7,8 milhões postos de trabalho.

Com o baixo índice de testagem, as autoridades têm adotado um abre e fecha das atividades não essenciais. O parâmetro tem sido a disponibilidade de camas nos cuidados intensivos.