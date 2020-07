29 militares da GNR de Bragança aguardam resultado do teste à Covid-19

Os 29 militares de vários postos da GNR do distrito de Bragança, que estão em isolamento profilático, foram testados esta quarta-feira e aguardam o resultado das análises.

Todos eles estiveram em contacto com os comandantes de Vimioso e Miranda do Douro que estão infetados com o novo coronavírus.