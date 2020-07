Em Reguengos de Monsaraz, mais três pessoas morreram por covid-19. O surto que começou num lar já matou 12 pessoas. As mortes recentes fizeram descer para 141 o número casos ativos no concelho alentejano com maior número de infetados.

As vítimas, uma mulher de 93 anos, um homem de 82, e outro de 52, que é a primeira vítima na comunidade do surto detetado num lar em 18 de junho, estavam todas internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).