Bolsonaro com sintomas de Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esta segunda-feira à CNN que está com sintomas do novo coronavírus, como 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Revelou ainda que está a tomar hidroxicloroquina, medicamento usado há muitos anos para tratar a malária e doenças anti-inflamatórias como a artrite reumatoide.

Devido aos sintomas apresentados, a agenda do Presidente esta semana está cancelada.

O Presidente já fez um teste à Covid-19 - cujo resultado deve sair na terça-feira - no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Jair Bolsonaro fez uma ressonância magnética aos pulmões, mas não foi identificado qualquer problema.

Brasil relaxa medidas sem controlar casos de Covid-19

Covid-19: OMS vai descontinuar uso de hidroxicloroquina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vai descontinuar a utilização de hidroxicloroquina e de lopinavir/ritonavir no tratamento de pacientes hospitalizados com covid-19, pela falta de evidências da redução da mortalidade de pacientes infetados, foi este sábado anunciado.

De acordo com um comunicado divulgado, a OMS "aceitou hoje a recomendação do Estudo de Solidariedade do Comité de Direção Internacional para descontinuar" os testes de hidroxicloroquina e de lopinavir/ritonavir.

Mil cruzes em frente ao Congresso Brasileiro