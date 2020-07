Boris Johnson recebeu Luís Pitarma, o enfermeiro português que cuidou dele no hospital

O primeiro-ministro britânico recebeu este domingo, em Downing Street, o enfermeiro português Luís Pitarma e outros membros da equipa de médicos e enfermeiros que o trataram quando esteve internado com covid-19.

O momento foi partilhado nas redes sociais.

"Esta tarde, tive a honra de receber em Downing Street aqueles que cuidaram de mim no Hospital de St. Tomas, no dia em que celebramos o 72.º aniversário do nosso Sistema Nacional de Saúde", escreveu no Twitter.