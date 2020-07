A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a representar quase 80% do número total de novos casos de infeçao no país. O coordenador do combate à Covid-19 nesta região quis ver o trabalho que está a ser feito na Amadora, um dos concelhos mais afetados pela pandemia.



Duarte Cordeiro mostrou-se satisfeito com os resultados e respondeu às criticas feitas pelo presidente da Câmara de Lisboa.

