GNR identificou promotor de festa com 300 pessoas no Seixal

A GNR acabou este fim de semana com uma festa onde se juntaram 300 pessoas em Fernão Ferro, no Seixal, concelho onde estão proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

A festa aconteceu durante a madrugada de sábado numa casa e terá sido promovida nas redes sociais.

O promotor e alguns participantes foram identificados e podem ter de pagar uma coima.

Veja também: