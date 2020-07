Morreram esta terça-feira mais dois utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, que estavam internados no hospital com covid-19.

Sobe, assim, para sete o número de vítimas mortais no concelho de Viseu.

Neste momento, há registo de 124 casos em Cinfães, sendo que 83 estão em vigilância e 34 pessoas estão recuperadas.