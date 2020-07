Presidente da República vai visitar várias cidades do Algarve

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta segunda-feira à noite num jantar para ouvir um conjunto de propostas dos autarcas e do turismo do Algarve.

Marcelo confirmou que vai manter as férias de agosto na região, mas antes disso pretende ir todas as semanas a diferentes cidades do Algarve.