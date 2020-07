Reino Unido regista mais 155 mortes por Covid-19

O Reino Unido registou 155 mortes da doença Covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento relativamente à véspera, aumentando para 44.391 o total de óbitos durante a pandemia, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde britânico.

O número de casos de contágio desde o início da pandemia aumentou para 286.349, mais 581 do que na segunda-feira. Na segunda-feira, o balanço diário tinha sido de 16 mortes e 352 novos infetados, mas estes valores sejam geralmente menores nos fins de semana e nas segundas-feiras devido a atrasos administrativos.

Os números incluem apenas as pessoas que foram sujeitas a teste e incluem as mortes nos hospitais, lares de idosos ou residências pessoais. Hoje, vários responsáveis de grupos de casas de repouso criticaram o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, por sugerir que algumas não cumpriram adequadamente os procedimentos durante a pandemia de Covid-19.

Perto de 20.000 mortes de residentes em lares de idosos em Inglaterra e País de Gales

"Descobrimos que muitos lares de idosos não seguiram os procedimentos da maneira que poderiam, mas estamos sempre a aprender", afirmou na segunda-feira. Para Mark Adams, presidente-executivo da organização Community Integrated Care, os comentários foram "desajeitados e covardes".

Adams disse à BBC que se esta é realmente a opinião do primeiro-ministro, o país está a entrar numa "realidade alternativa onde o governo define as regras, nós seguimo-las e eles não gostam dos resultados e depois negam ter estabelecido as regras e culpam as pessoas que estavam a tentar fazer o melhor possível".

O instituto de estatísticas britânico ONS contabilizou quase 20.000 mortes de residentes em lares de idosos em Inglaterra e País de Gales devido ao coronavírus.

Muitos dos estabelecimentos queixam-se de que não tiveram acesso a equipamentos de proteção e diretrizes claras, principalmente nos estágios iniciais da pandemia.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.