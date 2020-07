Investigada festa de alunos do Politécnico da Guarda que gerou surto de Covid-19

O Ministério Público está a investigar a festa que juntou alunos do Instituto Politécnico da Guarda e gerou um surto de Covid-19 na cidade.

As regras de segurança sanitária prevista pela Direção-Geral da Saúde não foram cumpridas e, como resultado, 20 pessoas testaram positivo à Covid-19, incluindo um bebé.

Devido ao surto, o Instituto Politécnico da Guarda teve de suspender os exames presenciais.

A Polícia Judiciária da Guarda abriu um inquérito para averiguar se se está perante os crimes de propagação de doença contagiosa.

GNR identificou promotor de festa com 300 pessoas no Seixal

A GNR acabou no fim de semana passado com uma festa onde se juntaram 300 pessoas em Fernão Ferro, no Seixal, concelho onde estão proibidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

A festa aconteceu durante a madrugada de sábado numa casa e terá sido promovida nas redes sociais. O promotor e alguns participantes foram identificados e podem ter de pagar uma coima.

Multidão de jovens sem máscara ou distanciamento social enche ruas de Albufeira

Na noite passada, foi necessária a intervenção da GNR para dispersar cerca de 2400 jovens holandeses dos bares da Oura, em Albufeira.

Numa fase inicial, as autoridades tentaram uma abordagem pedagógica, mas houve momentos de tensão entre os estudantes e a polícia.

Nas imagens é possível ver uma multidão de jovens sem máscara e sem cumprir o distanciamento social, o que está a causar alguma apreensão às autoridades.

Portugal regista nove mortes e 287 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais nove óbitos por Covid-19, em relação a segunda-feira, e mais 287 casos de infeção confirmados, dos quais 207 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.629 e o total de casos confirmados é de 44.416.

A DGS regista 511 internamentos e 76 nos cuidados intensivos.