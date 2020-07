Covid-19: Portugal regista nove mortes e 287 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou esta terça-feira mais nove óbitos por covid-19, em relação a segunda-feira, e mais 287 casos de infeção confirmados, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.629 e o total de casos confirmados é de 44.416.

A DGS regista 511 internamentos e 76 nos cuidados intensivos.

200 CASOS POR INCLUIR

Contudo, o boletim volta a referir que há 200 casos ainda por incluir no total na Região de Lisboa e Vale do Tejo, referentes a testes realizados por um laboratório privado que em três dias da semana passada não os registou no sistema para o efeito, estando a sua distribuição ainda a ser analisada pelas autoridades de saúde.

Portugal comprou mais de 600 mil máscaras com garantias de qualidade duvidosas, avança o jornal Público esta terça-feira.

O material, utilizado por profissionais de saúde que estão na linha da frente e comprado por hospitais, Marinha, autarquias e Direção-Geral da Saúde, foi apreendido pela ASAE por não cumprir os requisitos de segurança.

Um grupo de cientistas de vários países volta a defender que o novo coronavírus se transmite facilmente pelo ar.

Os 239 especialistas, que vão publicar o estudo numa revista científica na próxima semana, enviaram também uma carta à Organização Mundial de Saúde (OMS) onde afirmam que o vírus pode manter-se ativo em gotículas suspensas no ar em espaços fechados, com muitas pessoas e com pouca ventilação.

Os especialistas pedem à organização para rever as recomendações, não só do uso social de máscaras, que acreditam que possa a vir a ser necessário em locais fechados, mesmo com distanciamento social, como o uso de máscaras N95 pelos funcionários de saúde que tratam doentes Covid-19.

Na noite passada, foi necessária a intervenção da GNR para dispersar cerca de 2400 jovens holandeses dos bares da Oura, em Albufeira.

Numa fase inicial, as autoridades tentaram uma abordagem pedagógica, mas houve momentos de tensão entre os estudantes e a polícia.

Nas imagens é possível ver uma multidão de jovens sem máscara e sem cumprir o distanciamento social, o que está a causar alguma apreensão às autoridades.

