Associação de Imprensa Brasileira diz que Bolsonaro cometeu crime ao expôr jornalistas à Covid-19

Associação Brasileira de Imprensa diz que vai apresentar queixa ao Supremo Tribunal Federal.

A Associação Brasileira de Imprensa considera "criminosa" a atitude do Presidente Jair Bolsonaro que retirou a máscara durante a entrevista concedida aos jornalistas, a propósito do resultado do teste à Covid-19. A Associação informou que vai apresentar queixa ao Supremo Tribunal Federal contra o chefe do Executivo.

O Presidente garante que está infetado com Covid-19 mas ainda não foi divulgado o resultado oficial do exame.

Entretanto, Jair Bolsonaro voltou a desvalorizar a doença, num dia em que o Brasil voltou a registar mais de 1.200 mortes e mais de 45 mil novos casos de infeção.