Bolsonaro continua a desvalorizar o perigo da Covid-19

Depois de anunciar que está com Covid-19, o Presidente do Brasil continua a desvalorizar o perigo da doença. Jair Bolsonaro continua a promover o uso da hidroxicloroquina.

Associação de Imprensa Brasileira diz que Bolsonaro cometeu crime ao expôr jornalistas à Covid-19

A Associação Brasileira de Imprensa considera "criminosa" a atitude do Presidente Jair Bolsonaro que retirou a máscara durante a entrevista concedida aos jornalistas, a propósito do resultado do teste à Covid-19. A Associação informou que vai apresentar queixa ao Supremo Tribunal Federal contra o chefe do Executivo.

PANDEMIA NO MUNDO

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.