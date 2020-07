Epidemiologistas falam em estabilização do contágio em Lisboa

Durante a reunião no Infarmed desta quarta-feira, com o Governo e os técnicos de saúde, os epidemiologistas garantiram que contágio está a estabilizar nos cinco concelhos de Lisboa e Vale do Tejo, mais afetados pela pandemia da Covid-19.

A informação foi avançada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da reunião.

De acordo com os especialistas, esta estabilização tem tendência para que o número de infetados diminua.

