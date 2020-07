Covid-19: Companhias aéreas chinesas com voos limitados em França

França decidiu limitar o número de voos semanais operados pelas companhias aéreas chinesas a um por semana, em nome da reciprocidade em relação à Air France, anunciou esta segunda-feira a embaixada francesa em Pequim.

Primeiro país a ser afetado pela covid-19, a China reduziu drasticamente as ligações com o resto do mundo no final de março.

Contudo, desde 8 de junho, Pequim tem permitido que várias companhias aéreas estrangeiras, incluindo a Air France, operem um voo por semana de e para o país.

Por outro lado, as três principais companhias aéreas chinesas (Air China, China Oriental, China Meridional) podiam até agora operar, cada uma, um voo semanal China-França (três no total).

As autoridades francesas procuram garantir à Air France os mesmos direitos, o que seria equivalente a três rotas semanais para a China.

"Na ausência de progressos (...), temos vindo a aplicar uma estrita reciprocidade desde sexta-feira passada", informou a embaixada de França na capital chinesa.

Os voos do Sul e do Leste da China previstos esta semana para França foram cancelados, de acordo com os horários publicados online. Um voo da Air China Beijing-Paris continuava anunciado para segunda-feira.

No início de junho, a China anunciou uma retoma muito limitada dos voos internacionais, depois de Washington ter ameaçado suspender os voos das companhias aéreas chinesas para os Estados Unidos.

Na prática, as companhias aéreas estrangeiras devem primeiro obter "luz verde" da cidade de chegada, o que complica o processo.