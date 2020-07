OMS diz que coronavírus é inimigo número 1 

O foco principal da pandemia do novo coronavírus continua a ser o continente americano. Contudo, nos últimos dois dias, a Índia, com uma média de quase 30 mil novos casos diários, teve mais novas infeções do que o Brasil.

A Organização Mundial da Saúde avisa que a pandemia não vai passar, a menos que os governos trabalhem numa estratégia comum, e que todos respeitem as regras de higiene e distanciamento social.

Mais de 13,1 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 573.091 pessoas e infetou mais 13,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 573.091 pessoas e há mais de 13.124.130 casos infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.