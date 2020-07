Espanha com 390 novos casos nas últimas 24 horas, o número mais elevado do último mês

Espanha registou um forte aumento, para 390, de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, depois de na terça-feira já ter tido um crescimento assinalável, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado hoje com a atualização da situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 257.494, dos quais 390 diagnosticados no último dia, o maior aumento desde o fim do estado de emergência, há quase um mês.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (160), seguida da Catalunha (91), de Madrid (43) e da Andaluzia (28).

A região da Catalunha notificou 938 novas infeções nas últimas 24 horas, mas a maior parte delas foram casos atualizados de infeções registadas em dias anteriores.

Por outro lado, são agora 28.413 o número total de óbitos devido à pandemia, mais quatro do que na terça-feira, tendo morrido na última semana 10 pessoas.

O relatório diário com a situação epidemiológica informa que já passaram pelos hospitais 125.843 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 176.

Pelo menos 578 mil mortos e mais de 13,3 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 578.746 pessoas e infetou mais de 13.346.550 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 7.238.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Países mais atingidos:

Estados Unidos, com 136.466 mortes e 3.431.574 casos. Pelo menos 1.049.098 pessoas foram declaradas curadas.

Brasil com 74.133 mortes em 1.926.824 casos,

Reino Unido com 44.968 mortes (291.373 casos),

México com 36.327 mortes (311.486 casos)

Itália com 34.984 mortos (243.344 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.611 casos, 4.634 mortes e 78.693 curados.

A Europa totalizou quarta-feira às 11:00 GMT 203.507 mortes para 2.873.277 casos, América Latina e Caraíbas 149.392 mortes (3.491.037 casos), Estados Unidos e Canadá 145.300 mortes (3.539.951 casos), Ásia 45.452 mortes (1.856.267 casos), Médio Oriente 21.220 mortes (949.542 casos), África 13.735 mortes (624.406 casos) e Oceânia 140 mortes (12.074 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.676 mortes e 47.426 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.668 para 1.676, mais 8 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.051 para 47.426, mais 375, um aumento de 0,8%.

Há 478 pessoas internadas, 68 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 31.550 para 32.110, mais 560.

