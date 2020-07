Governo anuncia reforço de pessoal médico para o inverno

O Governo diz que vai reforçar com mais pessoal as unidades de Medicina Intensiva e Saúde Pública para preparar a chegada do inverno. Essa é a altura em que poderá haver uma segunda onda de Covid-19 e é também o momento de regresso às aulas.

Consultas não presenciais aumentaram 65% face a 2019

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegurou "mais de oito milhões de consultas não presenciais" desde o início do ano, representando um aumento de 65% face a 2019, afirmou esta quarta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

"Desde o início do ano foram realizadas mais de oito milhões de consultas não presenciais", salientou Jamila Madeira, durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

Segundo a secretária de Estado, este valor representa um aumento de 65% em relação a 2019.