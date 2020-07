Mulher com suspeita de Covid-19 fugiu do hospital da Figueira da Foz e foi apanhada pela PSP

Uma mulher com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus fugiu hoje do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), onde aguardava a realização de um teste e foi apanhada pela PSP, disseram fontes hospitalar e policial.

Em esclarecimento escrito sobre o caso pedido pela agência Lusa, o HDFF confirma que, na manhã de hoje, uma mulher com 65 anos e "comportamento desajustado" recorreu ao Serviço de Urgência Respiratória Aguda - Covid, apresentando "sintomatologia compatível" com covid-19/infeção respiratória, "pelo que reunia condições para fazer o teste" de despistagem do coronavírus.

Segundo a mesma fonte, a mulher "recusou fazer o teste e abandonou o hospital", tendo o HDFF avisado o delegado de saúde da Figueira da Foz e a PSP.

A doente, residente numa freguesia rural do norte deste concelho do litoral do distrito de Coimbra, acabou por ser descoberta por elementos da esquadra de investigação criminal da PSP, ao início da tarde de hoje, no terminal de autocarros da cidade, enquanto aguardava transporte para casa.

Fonte policial indicou que a mulher foi retida no local para ser conduzida de volta à unidade hospitalar, numa ambulância especialmente equipada para transportar doentes com suspeitas de infeção por covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.676 mortes e 47.426 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.668 para 1.676, mais 8 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.051 para 47.426, mais 375, um aumento de 0,8%.

Há 478 pessoas internadas, 68 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 31.550 para 32.110, mais 560.

Pelo menos 578 mil mortos e mais de 13,3 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 578.746 pessoas e infetou mais de 13.346.550 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP até às 11:00 de Lisboa.

Pelo menos 7.238.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Países mais atingidos:

Estados Unidos, com 136.466 mortes e 3.431.574 casos. Pelo menos 1.049.098 pessoas foram declaradas curadas.

Brasil com 74.133 mortes em 1.926.824 casos,

Reino Unido com 44.968 mortes (291.373 casos),

México com 36.327 mortes (311.486 casos)

Itália com 34.984 mortos (243.344 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.611 casos, 4.634 mortes e 78.693 curados.

A Europa totalizou quarta-feira às 11:00 GMT 203.507 mortes para 2.873.277 casos, América Latina e Caraíbas 149.392 mortes (3.491.037 casos), Estados Unidos e Canadá 145.300 mortes (3.539.951 casos), Ásia 45.452 mortes (1.856.267 casos), Médio Oriente 21.220 mortes (949.542 casos), África 13.735 mortes (624.406 casos) e Oceânia 140 mortes (12.074 casos).