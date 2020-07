Foco de Covid-19 a bordo de navio nos estaleiros da Lisnave

Há um foco de covid-19 a bordo de um navio que está nos estaleiros navais da Lisnave, em Setúbal.

Pelo menos quatro trabalhadores estão infetados. Vários outros trabalhadores estão a ser testados e os doentes estão em casa, em isolamento.

A Lisnave garante que, assim que surgiram as primeiras suspeitas, foram contactadas as autoridades de saúde e tomadas todas as medidas de segurança.

