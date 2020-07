Governo entra em contradição sobre limite nos transportes públicos 

Se durante a manhã, o Governo, pela voz do ministro das Infraestruturas, defendia o fim das lotações de dois terços nos transportes públicos, durante a tarde, foi a vez da ministra da Saúde pronunciar-se sobre o tema. Mas, ao contrário do ministro, Marta Temido veio negar motivos para alterar o que foi definido.

Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, chegou a dizer que o importante é garantir o uso de máscara e a correta higienização dos transportes e que impor limites à entrada de passageiros é missão impossível.

Um comentário que mereceu nota crítica de Rui Rio. O presidente do PSD acusou o ministro de "baixar os braços" em sinal de desistência e disse não compreender as justificações do ministro.

A Organização Mundial da Saúde recomenda evitar espaços fechados principalmente transportes públicos.

Residentes nas zonas em estado de calamidade utilizam mais os transportes públicos

A percentagem de habitantes nos municípios com freguesias em estado de calamidade que utilizam os transportes públicos para se deslocar para fora do concelho de origem é o dobro da verificada na restante Área Metropolitana de Lisboa, informou esta sexta-feira o INE.

Num relatório divulgado esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) realça que os dados de utilização dos transportes públicos sugerem "uma associação forte e positiva entre a proporção de deslocações da população residente em transporte público com o número de casos confirmados [de covid-19] por 10 mil habitantes".

MAIS 3 MORTES E 312 CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.682 mortes e 48.077 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.679 para 1.682, mais 3 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 47.765 para 48.077, mais 312.

Há 447 pessoas internadas, 67 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 32.476 para 32.790, mais 314.