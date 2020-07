Ministra da Saúde diz que não há motivos para alterações nos transportes públicos 

A ministra da Saúde diz que não vê motivos para acabar, para já, com o limite de lotação dos transportes públicos.

As declarações foram feitas esta tarde, depois do ministro das Infraestruturas ter admitido a possibilidade de o Governo acabar com a regra dos dois terços.

"As recomendações de saúde publica têm um caráter evolutivo, até em função daquilo que são as novas recomendações das organizações internacionais, mas neste momento não vejo motivo para podermos alterar aquilo que tem estado a ser definido", afirmou a ministra, na conferência de imprensa regular sobre a evolução da pandemia no país.

Reconhecendo que o tema da concentração de pessoas em espaços fechados "suscita a maior preocupação" e que as autoridades de saúde e o governo têm sido "muito cuidadosos" nas decisões sobre esta matéria, Marta Temido lembrou que os transportes públicos acumulam "um número significativo de pessoas" e representam espaços "fechados e de difícil arejamento", preferindo prudência na reavaliação das medidas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.682 mortos associados à covid-19 em 48.077 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).