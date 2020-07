Limite de lotação nos transportes públicos pode acabar

O Governo admite acabar com o limite de lotação nos transportes públicos.

Entre as razões apontadas, o ministro das Infraestruturas diz que é impossível controlar a forma como estão a ser respeitadas as regras.

Além disso, reitera que não é esta a forma de contágio mais preocupante da Covid-19.

Surto na Grande Lisboa "não é causado pela sobrelotação dos comboios"

Esta não é a primeira vez que o ministro manifesta esta posição. No início do mês, disse que o surto de Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa não ocorre por sobrelotação dos comboios.

Foi a resposta de Pedro Nuno Santos à interpelação do Bloco de Esquerda no Parlamento, que agendou o debate sobre o impacto da pandemia nos transportes e habitação na região da capital.

Uma afirmação defendida também pela ministra da Saúde, que veio dizer no mesmo dia que os transportes públicos não estão associados a nenhum dos novos casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Muitos utentes continuam a denunciar o excesso de pessoas nos transportes públicos. A PSP garante que a regra dos 2/3 de lotação está a ser cumprida.

No entanto, há ainda muitos transportes que continuam a circular totalmente cheios.

Há ou não gente a mais nos transportes de Lisboa?

A SIC acompanhou as principais paragens de transportes nos dois concelhos mais problemáticos do país - Amadora e Odivelas. Ao contrário do Governo, os especialistas explicam que a presença de assintomáticos nos transportes é uma das razões para o aumento de casos na Área Metropolita de Lisboa.

