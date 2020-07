Os líderes europeus continuam a tentar fechar um acordo sobre o próximo orçamento comunitário e o novo fundo de recuperção.

Reunidos em Bruxelas desde sexta-feira, retomaram este sábado o Conselho Europeu dedicado ao plano de relançamento da UE ainda longe de um acordo, depois de se terem registado poucos progressos e aproximações no primeiro dia de trabalhos.

Apesar dos intensos contactos entre líderes ao longo das últimas semanas e das muitas horas de discussões no primeiro dia da cimeira, na sexta-feira, ainda são muitas as divergências entre os Estados-membros, tendo fontes europeias indicado que os chamados países "frugais", com Holanda à cabeça, continuam irredutíveis nas suas posições, inviabilizando a necessária unanimidade para a aprovação do próximo quadro orçamental da União e do Fundo de Recuperação.

Nova proposta

Este sábado o presidente do Conselho Europeu pôs uma nova proposta em cima da mesa. Charles Michel transforma parte das subvenções em empréstimos, mas tenta não cortar nos envelopes nacionais.

Em negociação está também um super travão de emergência para travar os pagamentos casos os países não usem bem o dinheiro.