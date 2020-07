Corrida à vacina contra a Covid-19. Rússia garante que deu passo importante

A Rússia anunciou ter concluído com êxito mais uma fase de ensaios clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus.

O ensaio clínico anunciado pelo Ministério da Defesa russo envolveu um grupo de 20 voluntários, sobre os quais se sabe muito pouco, apenas que são jovens e saudáveis.

Foram inoculados no dia 13 de julho e desde então têm estado internados num hospital militar de Moscovo. De acordo com o Ministério da Defesa, as primeiras análises revelaram que desenvolveram imunidade contra o novo coronavírus e que apesar de efeitos secundários, a vacina terá sido bem tolerada.

No entanto ainda são precisos mais ensaios para que se percebe se é de facto eficaz e segura.

Os dados mais recentes divulgados sobre a vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, são promissores.

Apesar de ainda ser cedo para se conhecer a real eficácia da vacina, os primeiros resultados indicam que parece segura, desencadeia uma resposta imune e produz anti-corpos que podem combater o vírus.

Os testes à vacina começaram no início de abril, em cerca de mil voluntários, entre os 18 e os 55 anos.