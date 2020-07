Covid-19: Espanha regista 529 novos casos diários

Espanha registou 529 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, uma descida em relação aos 685 de segunda-feira, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol.

O relatório divulgado esta terça-feira com a situação epidemiológica atualizou o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia para 266.194, dos quais 529 diagnosticados no último dia.

A comunidade autónoma de Aragão é a região com mais novos casos verificados no último dia (187), seguida da de Navarra (82), Catalunha (63), Madrid (48) e País Basco (31).

Por outro lado, são agora 28.424 o número total de óbitos devido à pandemia, dos quais dois nas últimas 24 horas e nove nos últimos sete dias.

Onde é obrigatório o uso de máscara em Espanha

A máscara vai passar a ser de uso obrigatório na comunidade de Castela-Mancha a partir de quarta-feira em todos os espaços, interiores ou exteriores, mesmo que haja uma distância de segurança.

A decisão foi tomada pelo Governo regional depois do aparecimento de alguns surtos localizados da pandemia de covid-19.

Apenas em Madrid e nas Canárias ainda não é obrigatório o uso de máscaras, uma medida que já é aplicada nas restantes 15 comunidades autónomas, assim como nas cidades autónomas de Melilla e Ceuta, no norte de África.

Espanha é dos países com mais surtos

Com cerca de 200 surtos ativos, Espanha é um dos países da Europa que regista o maior aumento do numero de casos do novo coronavírus.