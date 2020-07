No Governo brasileiro há mais casos confirmados de Covid-19. Depois de Jair Bolsonaro e do ministro da Cidadania, o ministro da Educação também foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Nove mil brasileiros vão testar uma vacina que foi desenvolvida por um laboratório chinês.

O Brasil contabiliza 80 mil mortos e dois milhões de casos. É o segundo país do mundo mais casos de infeção.