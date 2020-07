Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Marcelo fala em "estabilização" dos números

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a avaliação epidemiológica da Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo vai ser feita nos próximos dias, mas garante que os números estão a estabilizar.

"Tem havido uma estabilização", diz o Presidente da República.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região que regista o maior número de casos de contágio. Ainda assim, tem havido uma evolução positiva e os autarcas dos concelhos mais afetados estão confiantes de que ao estado de calamidade possa ser levantado já na próxima semana.

MEDINA CONFIANTE QUE 19 FREGUESIAS DA GRANDE LISBOA DEIXEM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE

O Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, está confiante que a situação de calamidade seja levantada em parte ou em todas as 19 freguesias já na próxima semana.

Se a situação de calamidade for levantada, as 19 freguesias vão juntar-se à restante Área Metropolitana, onde vigora a situação de contingência.

As medidas restritivas vão manter-se mais apertadas do que no resto do país.

Mais 4 mortes e 263 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.716 mortes e 49.955 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.712 para 1.716 , mais quatro em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 49.692 para 49.955, mais 263.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.293 casos, mais 183 infetados do que na véspera.

Três das quatro mortes hoje registadas dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo, onde, até ao momento, morreram 585 pessoas.